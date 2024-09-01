Вышла замуж перед родами: беременная Мария Погребняк поделилась кадрами с росписи

Блогер Мария Погребняк, которая скоро станет мамой в четвертый раз, на днях вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского. В своем Telegram-канале знаменитость поделилась кадрами с росписи.

«Можете поздравлять», — написала Мария Погребняк.

На опубликованных снимках блогер предстала в белом платье и пиджаке с уложенными волосами. На одном из фото Мария Погребняк позировала со свидетельством о заключении брака, а на другом — с паспортом. Известно, что после свадьбы бизнесвумен сменила фамилию. Так, она переименовала свой личный блог, указав новую фамилию — Мария Головинская (Погребняк).

Также знаменитость поделилась кадром со своим избранником. На снимке Игорь Головинский запечатлен в черной футболке и бежевых брюках вместе с Марией Погребняк в МФЦ, где они регистрировали отношения. Блогер целовала мужа, при этом снова скрыв его лицо. Как объясняла бизнесвумен, она не показывает возлюбленного, поскольку он «непубличный человек» и не хочет выставлять их отношения напоказ.

Напомним, в мае Мария Погребняк заявила, что выходит замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а затем сообщила о беременности. По словам блогера, она до сих пор не знает пол будущего ребенка. В одном из интервью знаменитость отмечала, что они с избранником уже выбрали имена для будущих детей: так, если родится девочка, то ее назовут Россияной, а если мальчик — Владимиром. При этом бизнесвумен признавалась, что мечтает о дочери.

У Марии Погребняк уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее мы писали о том, что беременная Мария Погребняк намекнула на пол четвертого ребенка.