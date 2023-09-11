Вышла на связь из родильной палаты: Настасья Самбурская показала свою «страшную» дочь

Настасья Самбурская вышла на связь с подписчиками из родильной палаты и показала младенца. Лицо ребенка напугало поклонников актрисы.

36-летняя звезда «Универа» успела построить блистательную карьеру в кино, и совсем скоро фанаты смогут увидеть ее еще в нескольких проектах, съемки которых сейчас в самом разгаре.

Среди публикаций, посвященных любимой работе, поклонники Настасьи Самбурской заметили необычного ребенка на руках артистки.

«Солнышко, я поздравляю, у тебя вот такая страшная дочь», – прокомментировала звезда.

По всей видимости, в новой кинокартине Самбурская сыграла роль матери, а младенец на кадрах – это всего лишь кукла.

Некоторые пользователи Сети отметили, что видеть такое им было неприятно, на что получили довольно резкий ответ от актрисы.

«Это облезшая силиконовая кино-кукла. Неприятно вам, что она облезла и страшно выглядит? Так их всего 5 штук на всю Москву», – высказалась Настасья.

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