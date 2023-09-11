Певец Тимур Родригез объявил о разводе с женой Керимовой после 16 лет брака

Певец Тимур Родригез рассказал, что они с женой Анной Керимовой приняли решение развестись. Супруги были счастливы в браке 16 лет, у них двое сыновей – Мигель и Даниэль.

Звезда сообщил о переменах в личной жизни в соцсетях, чтобы в СМИ не возникали различные слухи. Но разговоры об этом ходили уже давно. Долгое время Тимур скрывал правду, но сейчас решил поделиться. Он признался, что они с Анной сохранили теплые отношения ради наследников.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей», – написал мужчина.

Родригез попросил окружающих отнестись с пониманием к этой новости и не задавать лишних вопросов. Певец пояснил, что не планирует давать комментарии на эту тему. Бывшая супруга его в этом поддерживает.

Фанаты были в шоке от заявления кумира, ведь их пара считалась образцовой в шоу-бизнесе.

«Разве так бывает? Любовь так резко исчезает?» – интересуются пользователи в соцсетях.

Исполнитель не уточнил, что именно стало причиной расставания.

Ранее Тимур Родригез рассказал о бурной жизни в школе. Знаменитость употреблял крепкое словцо и показывал лунную походку на парте во время урока физики. Но артист никогда не курил, не пил, и особо не хулиганил. Все время уходило на репетиции и выступления.