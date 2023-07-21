Вышла на сцену, несмотря на тяжелую болезнь: актриса Марина Неёлова сделала невозможное

76-летняя актриса Марина Неёлова вышла на сцену «Современника» и сыграла в последнем в этом сезоне спектакле «203-205». До этого три спектакля с ее участием отменили на фоне слухов о болезни.

Как пишет kp.ru, зритель не заметил болезни – актриса продержалась двухчасовой спектакль и была безупречна на поклонах. Неёлова получила овации и букеты.

Она играла вместе с актером Леонидом Ярмольником. Билеты на спектакль доходили до 20 тыс. рублей за штуку. Свободных мест в зале не было.

Неделю назад появилась новость о ее госпитализации и обследовании. Неёловой стало плохо в начале июля: она пожаловалась на боли в животе. Врачи поставили неинфекционный гастроэнтерит и колит. Обследование показало наличие новообразования в кишечнике. Спектакли отменили на неопределенный срок.