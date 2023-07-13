Находится в тяжелом состоянии: актриса Марина Неелова экстренно госпитализирована

Советская и российская актриса Марина Неелова попала в больницу в тяжелом состоянии. Стало известно, что спектакли с участием знаменитости в театре «Современник» отменены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина еще в начале июля почувствовала себя плохо. Марина Мстиславовна жаловалась на боли в животе и обратилась в несколько клиник. Отмечается, что у звезды нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы, поэтому было принято решение о госпитализации в столичную больницу. Диагноз – неинфекционный гастроэнтерит и колит.

Нееловой провели дополнительное обследование, которое показало новообразование в кишечнике. Врачи назначили пациентке тотальную биопсию. Сообщается, что на данный момент актриса находится под постоянным присмотром, а спектакли с ее участием в театре отменены на неопределенный срок.

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