«Вышла на поиски нового папика»: Вера Брежнева снялась в боди на лестнице

Певица Вера Брежнева снялась в боди и плаще в новой фотосессии. Бывшая участница группы «ВИА Гра» поделилась кадрами в соцсетях.

Исполнительница хита «Доброе утро» после развода с Константином Меладзе стала чаще делиться смелыми снимками. Не так давно она предстала в новом видео в необычном бельевом комплекте, а теперь решила сняться в боди, отказавшись от брюк.

Вера позировала на лестнице в коричневом боди, длинном черном плаще и в туфлях на каблуках. Она надела серьги, сделала высокую прическу и нанесла минимум макияжа. При этом на фото у нее был удивленный вид.

«Привет, я твой новый сосед», — подписала публикацию 42-летняя звезда.

Пользователи Сети оценили фигуру знаменитости, но раскритиковали выражение лица.

«А что глаза такие испуганные?», «Как всегда рот открыт, просто не закрывается», «Обычная тетка, никакой изюминки», «Вышла на поиски нового папика», – пишут в комментариях.

Брежнева предпочитает не отвечать на негативные сообщения. Она скрывает личную жизнь, и лишь недавно высказалась о разводе с Меладзе. Звезда успела поделиться, что нашла новую любовь.

Ранее мы писали о том, что 14-летняя дочь Брежневой ответила на обвинения в пластике.