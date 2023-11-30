Не хватало денег на еду: Дмитрий Колдун разоткровенничался о жизни после победы на «Фабрике звезд»

Победитель проекта «Фабрика звезд» и участник песенного конкурса «Евровидение-2007» Дмитрий Колдун рассказал, что не мог снимать жилье, ему было нечего есть, несмотря на медийность и популярность. Артист признался, что жил как «полубомж».

Об этом Колдун рассказал в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» на YouTube-канале.

«Мне нечего было есть, мне не на что было снимать жилье. Я жил как полубомж такой, будучи победителем «Фабрики» и финалистом «Евровидения», - поделился исполнитель.

После проекта певец Филипп Киркоров отдавал Колдуну свою одежду – в этом он должен был ехать в Европу. Вещи Киркорова хранятся у музыканта дома.

Колдун рассказал, что продюсер Виктор Дробыш не сдержал слово перед участниками «Фабрики», хотя обещал подарить по 100 тыс. рублей пяти финалистам проекта. Певец не видел этих денег: он предположил, что средства могли попасть в руки кому-то другому.

После того, как он занял 6 место на «Евровидении», выступая за Беларусь, в жизни артиста начался настоящий кошмар. Певцу сообщили, что он больше не работает ни с Дробышем, ни с Киркоровым.

«Я сразу стал персоной нон грата по нескольким направлениям», — откровенничал Колдун.

Ранее он вспомнил, что жена устраивала скандалы из-за поклонниц.