Не хватало денег на еду: Дмитрий Колдун разоткровенничался о жизни после победы на «Фабрике звезд»
Дмитрий Колдун рассказал, что после победы на «Фабрике звезд» жил как «полубомж».
© Kashaev Pavel/East News
Победитель проекта «Фабрика звезд» и участник песенного конкурса «Евровидение-2007» Дмитрий Колдун рассказал, что не мог снимать жилье, ему было нечего есть, несмотря на медийность и популярность. Артист признался, что жил как «полубомж».
Об этом Колдун рассказал в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» на YouTube-канале.
«Мне нечего было есть, мне не на что было снимать жилье. Я жил как полубомж такой, будучи победителем «Фабрики» и финалистом «Евровидения», - поделился исполнитель.
После проекта певец Филипп Киркоров отдавал Колдуну свою одежду – в этом он должен был ехать в Европу. Вещи Киркорова хранятся у музыканта дома.
Колдун рассказал, что продюсер Виктор Дробыш не сдержал слово перед участниками «Фабрики», хотя обещал подарить по 100 тыс. рублей пяти финалистам проекта. Певец не видел этих денег: он предположил, что средства могли попасть в руки кому-то другому.
После того, как он занял 6 место на «Евровидении», выступая за Беларусь, в жизни артиста начался настоящий кошмар. Певцу сообщили, что он больше не работает ни с Дробышем, ни с Киркоровым.
«Я сразу стал персоной нон грата по нескольким направлениям», — откровенничал Колдун.
Ранее он вспомнил, что жена устраивала скандалы из-за поклонниц.