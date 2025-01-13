«Вышла из токсичных отношений»: разведенная Алсу снялась на яхте и восхитила звезд внешностью

Певица Алсу, пережившая громкий развод с Яном Абрамовым летом прошлого года, решила отдохнуть от судебных разбирательств с бизнесменом. Артистка снялась на яхте, восхитив внешностью не только поклонников, но и знаменитостей.

В 2024 году Алсу со скандалом развелась с мужем после 18 лет брака. В настоящее время экс-супруги продолжают решать имущественные и финансовые вопросы через суд. Певица решила отвлечься от происходящего и отправилась на отдых в Дубай. В личном блоге 41-летняя артистка поделилась кадрами с морской прогулки на яхте в разных образах. Знаменитость улыбалась и выглядела счастливой.

«Жить жизнь», — подписала видео Алсу.

Пользователи Сети и коллеги-артисты восхитились внешностью похорошевшей после разрыва с бизнесменом певицы и оставили много восторженных комментариев. Так, Ева Власова назвала Алсу «красивой», а Любовь Успенская — «роскошной». Также публикацию артистки оценил Николай Басков, который оставил под роликом эмодзи в виде сердечка и огонька.

«Вот так выглядит женщина, когда выходит из токсичных отношений», — заявила визажист Гюнель Салимова.

Напомним, в конце мая 2024 года Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее сообщалось о том, что Алсу рассказала, как обращалась к психологу из-за развода с Яном Абрамовым. Певица призналась, что в браке считала себя «неуверенной, зависимой от обстоятельств и людей», а теперь обрела силу и новые цели.