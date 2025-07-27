Вышла из психбольницы и занялась иконами: как живет мать рэпера Face*

Мать рэпера Face* (признан иноагентом на территории России) стала послушницей в Благовещенском монастыре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мать рэпера Face* Наталья Дремина страдает полиморфным психическим расстройством, сопровождаемым галлюцинациями и бредом, утверждают журналисты. По данным СМИ, женщина прошла лечение в психиатрической больнице. Сейчас у нее наступила ремиссия.

После того, как Дреминой стало легче, она стала послушницей в Благовещенском монастыре в Стерлитамаке. Сейчас мать иноагента занимается росписью и реставрацией икон. При этом физическое здоровье женщины вызывает опасения — она резко набрала лишний вес.

Как отмечают журналисты, все близкие отвернулись от женщины, а ее сын сейчас живет во Франции с возлюбленной Марьяной Ро.

Ранее мы писали о том, что адвокат Жорин объяснил, почему карточка рэпера Face* могла пропасть из базы розыска МВД.

*признан иноагентом на территории России.