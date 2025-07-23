Могут быть три причины: адвокат Жорин объяснил, почему карточка рэпера Face* могла пропасть из базы розыска МВД

Карточка рэпера Ивана Дремина* (признан иноагентом на территории России), известного как Face, исчезла из базы розыска МВД. Об этом свидетельствует сайт ведомства. Сайт «Страсти» решил выяснить, что могло послужить этому причиной, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

Дремина* объявили в розыск в июле по уголовной статье. Однако по какой именно — сотрудники МВД раскрывать не стали. В карточке содержалась лишь информация о приметах рэпера, а также о применении в отношении его специальных мер.

По словам Жорина, первой причиной исчезновения артиста из базы розыска может быть закрытие или приостановка уголовного дела. Это частая процедура после формального завершения дела.

Вторая причина — изменение системы учета разыскиваемых. Иногда, как рассказал Жорин, при изменении регламентов МВД объекты розыска переводят в закрытую систему, что означает недоступность публичной информации. Это может быть связано с секретностью или внутренней постановкой в другой уровень розыска.