Могут быть три причины: адвокат Жорин объяснил, почему карточка рэпера Face* могла пропасть из базы розыска МВД
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Карточка рэпера Ивана Дремина* (признан иноагентом на территории России), известного как Face, исчезла из базы розыска МВД. Об этом свидетельствует сайт ведомства. Сайт «Страсти» решил выяснить, что могло послужить этому причиной, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.
Дремина* объявили в розыск в июле по уголовной статье. Однако по какой именно — сотрудники МВД раскрывать не стали. В карточке содержалась лишь информация о приметах рэпера, а также о применении в отношении его специальных мер.
По словам Жорина, первой причиной исчезновения артиста из базы розыска может быть закрытие или приостановка уголовного дела. Это частая процедура после формального завершения дела.
Вторая причина — изменение системы учета разыскиваемых. Иногда, как рассказал Жорин, при изменении регламентов МВД объекты розыска переводят в закрытую систему, что означает недоступность публичной информации. Это может быть связано с секретностью или внутренней постановкой в другой уровень розыска.
Третья причина — розыск снят вручную. Если следствие решило прекратить розыск, оно должно оформить соответствующее постановление, после чего запись удаляют из открытой базы — это также частая практика при закрытии дела.
Сергей Жорин
адвокат
В прошлом году рэпера уже разыскивали в России. Тогда основанием стала задолженность Дремина* из-за нарушения законодательства об иноагентах.
*признан иноагентом на территории России