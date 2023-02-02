«Вышла и не нашла ее»: Агата Муцениеце заявила о пропаже машины
Автомобиль Агаты Муцениеце эвакуировали на штрафстоянку.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Агата Муцениеце всегда была откровенна с публикой. В своей социальной сети девушка охотно делится секретами красоты и историями из жизни. На этот раз актриса вышла на связь и сообщила о неприятном инциденте.
Так, экс-супруга Прилучного заявила: она вышла с репетиции и не обнаружила на месте своего автомобиля. Выяснилось, что машину эвакуировали на штрафстоянку.
«Вышла и не нашла свою машину. Представляете, у меня как раз столик заказан, собиралась с лучшим другом покушать в ресторане. И сказал Бог: "Какие рестораны, сгоняй за тачкой на шоссе Энтузиастов. Это же так весело. Это же то, чем ты хотела заняться сегодня вечером"», — пожаловалась Агата.
К слову, спустя несколько часов звезда «Закрытой школы» сообщила: ей удалось «спасти» свою машину. Пережить трудную ситуацию девушке помог ее друг, Алексей Зимин.
Ранее Агата не стала опровергать слухи о новом романе и сделала смелое заявление об избраннике. Подробности читайте в этой статье.