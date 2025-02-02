Вышел в свет с костылем: поклонники обеспокоены здоровьем Владимира Винокура

В последнее время Владимир Винокур редко выходит в свет, предпочитая публичной жизни время, проведенное семьей. Но артист сделал исключение, появившись на показе фильма Льва Лещенко. На мероприятии юморист появился с костылем.

1 февраля Льву Лещенко исполнилось 83 года. В честь праздника он устроил показ фильма «О первой любви», в котором выступил в качестве продюсера. На мероприятие народный артист позвал много гостей. Поддержать друга пришел и 76-летний Владимир Винокур.

В конце праздника гости заметили, что артист выходит из кинотеатра, опираясь на костыль. Причем ранее Винокур не рассказывал о проблемах со здоровьем.

На вопросы журналистов он отвечал неохотно.

«У меня все нормально. Танцую, видишь», — сказал Винокур корреспондентам mk.ru, сделав несколько движений.

В конце 90-х артист попал в серьезное ДТП в Германии. Тогда Владимир Натанович признался, что выжил чудом. После аварии ему пришлось долго восстанавливаться. Врачи даже думали об ампутации, но этого удалось избежать. Спустя некоторое время он вновь вышел на сцену.

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