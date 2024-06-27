Вышел в свет с блондинкой: Дмитрий Шепелев раскрыл свой главный страх на закрытом мероприятии

Телеведущий Дмитрий Шепелев вышел в свет с девушкой-блондинкой и своим другом. Бывший муж Жанны Фриске появился на закрытой презентации экстремального реалити-шоу «Последний герой».

Шепелев избегал на мероприятии журналистов и отказывался фотографироваться. Он пояснил, что пришел отдохнуть с друзьями, а не работать.

На вопрос о том, как он относится к экстриму, Дмитрий дал краткий ответ.

«Я боюсь комаров», — приводит его слова mk.ru.

Шепелев не рассказал и о своих планах на отпуск. Его друг, продюсер телеканала ТВ-3 пояснил, что Дмитрий просто очень много работает, поэтому вряд ли куда-то поедет.

После смерти Жанны Фриске ее муж и отец так и не смогли наладить отношения. Владимир Фриске убежден, что Дмитрий Шепелев намеренно скрывает от него внука Платона. Более того, по его мнению, телеведущий настроил мальчика против бабушки и дедушки. На протяжении 11 лет Владимир боролся за право на общение с внуком, однако теперь он не ищет с ним встреч. Фриске решил, что мальчик должен сам понять, нужно ему общение с родственниками или нет.

Ранее экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова посетила кладбище в годовщину смерти Жанны Фриске. Она вновь призвала телеведущего Дмитрия Шепелева дать ей возможность общаться с сыном покойной артистки, крестником Платоном.