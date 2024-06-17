«Обещаю не злоупотреблять»: Ольга Орлова в годовщину смерти Жанны Фриске обратилась к Дмитрию Шепелеву

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова посетила кладбище в годовщину смерти певицы Жанны Фриске. Она вновь призвала телеведущего Дмитрия Шепелева дать ей возможность общаться с сыном покойной артистки, крестником Платоном.

«Надеюсь, что я Платону еще что-нибудь скажу и уже не буду делать обращений через телевизор. Все-таки верю в то, что справедливость и здравый смысл все равно восторжествуют. Платон растет, он уже не маленький. Мне кажется, Дима должен смягчиться и разрешить», — сказала Орлова в комментарии для YouTube-канала Андрея Флора.

Экс-солистка «Блестящих» заверила, что не собирается настраивать Платона против отца или рассказывать ему о конфликте между Шепелевым и семьей Фриске.

«Я Диме обещаю не злоупотреблять.... Я реально ничего не хочу сделать. Ничего плохого я ему не скажу», — пояснила звезда.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после двух лет борьбы с опухолью головного мозга – глиобластомой. Певица узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.

Ранее отец Жанны Фриске раскрыл новые подробности ее смерти. Оказалось, что артистка могла прожить намного дольше, если бы не врач-мошенник, которому поверил муж вокалистки Дмитрий Шепелев. Ему предложили лекарство за 200 тысяч евро, после которого она и скончалась.