Вышел тизер новогоднего фильма «Небриллиантовая рука» с Романом Мадяновым

Вышел тизер новогоднего фильма «Небриллиантовая рука», в котором сыграли юморист Тимур Батрутдинов и певец Алексей Воробьев. В главных ролях также актер Роман Мадянов, ушедший из жизни 25 сентября.

Как сообщает «7Дней.ru», ремейк создавался командой, ранее выпустившей картину «Иван Васильевич меняет все!»

Роль Семена Семеновича Горбункова в «Небриллиантовой руке» исполнил Тимур Батрутдинов, а Гену Козодоева сыграл Алексей Воробьев. В фильме снялись юмористы Павел Воля, Михаил Галустян и другие.

Действие картины разворачивается в вымышленном советском пространстве. По сюжету главный герой отправляется в круиз, сталкивается с контрабандистами, которые наложат гипс с новыми смартфонами. В картине прозвучат хорошо известные песни, но уже в новых версиях. Тизер заканчивается кадрами путешествия Батрутдинова на Воробьеве и призывом смотреть фильм 31 декабря. Он выйдет на ТНТ и в Кинопоиске.

Ранее Павел Воля показал себя в большом весе – с щеками и вторым подбородком.