Два подбородка и щеки: Павел Воля показал себя в большом весе

Телеведущий Павел Воля опубликовал новое фото, на котором показал себя с лишним весом. У артиста были большие щеки и второй подбородок.

Резидент Comedy Club часто шутит над своей худобой и говорит о том, что не может поправиться. Поэтому поклонники удивились, увидев его пухлым. По всей видимости, Воля участвовал в проекте, для которого ему понадобился пластический грим, благодаря которому ему и добавили килограммов.

«Когда все говорили, что надо худеть к лету, а про осень умолчали», - подписал кадр Павел.

В комментариях фанаты телеведущего положительно отреагировали на его шутку и сравнили его с Гариком Харламовым.