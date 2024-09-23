Два подбородка и щеки: Павел Воля показал себя в большом весе
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Телеведущий Павел Воля опубликовал новое фото, на котором показал себя с лишним весом. У артиста были большие щеки и второй подбородок.
Резидент Comedy Club часто шутит над своей худобой и говорит о том, что не может поправиться. Поэтому поклонники удивились, увидев его пухлым. По всей видимости, Воля участвовал в проекте, для которого ему понадобился пластический грим, благодаря которому ему и добавили килограммов.
«Когда все говорили, что надо худеть к лету, а про осень умолчали», - подписал кадр Павел.
В комментариях фанаты телеведущего положительно отреагировали на его шутку и сравнили его с Гариком Харламовым.
К слову, недавно Павел Воля шокировал публику, объявив о закрытии Comedy Club. Несколько дней в Сети обсуждали – правда ли, что комики решили не продолжать съемки проекта. Однако, как стало известно, это был лишь пиар-ход. Шоу продолжит выходить в эфир после перезапуска.
Ранее телеведущий Павел Воля впервые раскрыл свое настоящее имя.