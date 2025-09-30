Вышел на улицу с табличками: Сарик Андреасян оригинально поздравил Лизу Моряк с 30-летием

Режиссер Сарик Андреасян поздравил жену Лизу Моряк с 30-летием, устроив акцию в центре Москвы. Он вышел с табличками в руках, на которых крупными буквами было написано поздравление.

Андреасян назвал Лизу «самой прекрасной женой», «самой чудесной девушкой в мире». «Я люблю тебя, Лиза», - говорилось на одной из табличек.

41-летний муж артистки признался: «Эта волшебная девочка дала мне возможность часто улыбаться, наслаждаться ее красотой и обаянием, быть услышанным и понятым, быть откровенным, растерянным, смешным! Любым».

Режиссер пообещал всегда поддерживать свою музу и пожелал, чтобы она продолжала сиять. Поклонники оценили поздравление Андреасяна и присоединились к его словам: «Сарик, какой вы молодец, очень креативно получилось», «С юбилеем вашу красавицу и умницу».

Моряк в свой день рождения опубликовала видео, в котором изобразила себя в 20 и 30 лет. Актриса поделилась, что раньше любила танцевать в клубах и веселиться. Во второй части ролика Лиза позировала в домашнем образе с мужем и двумя дочерьми и отметила, что «время бежит».

Ранее Моряк раскрыла, на чем держатся долгие браки.