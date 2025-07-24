Не на любви: жена Сарика Андреасяна раскрыла, на чем держатся долгие браки

Лиза Моряк и Сарик Андреасян часто рассказывают о семейной жизни в социальных сетях. Актриса считает, что долгие браки держатся не на любви, а на хорошей совместимости.

Звезда сериала «Жизнь по вызову» заявила, что влюбленность рано или поздно пройдет. В браке, по ее мнению, ценятся скорее действия, поддержка, а не чувства.

«Ни один долгий брак не держится на чувстве „бабочек“. Потому что через пять лет муж не вспомнит, как ты выглядела в красном платье. Он вспомнит, как ты молча, собирала документы для его мамы в больницу» — поделилась своими размышлениями Моряк.

Лиза отметила, что это не романтика, а взрослое партнерство. Под совместимостью актриса понимает не идеальные свидания, а способность годами решать одинаковые проблемы. У крепких браков особая система, добавила она.

Как утверждает Моряк, в крепких отношениях существует распределение ролей, и каждый занимается тем, что ему нравится. В беседах у счастливых супругов не должно быть сарказма, а во время ссор они не переходят на личности. Уважение и забота, говорит Лиза, должно войти в привычку.

Ранее Лиза Моряк пошутила, что играет главные роли благодаря связям с мужем, однако пользователи Сети юмор не оценили и отметили, что такое случается, когда «никто не дал таланта».