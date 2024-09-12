Вышел на связь с родственниками: раскрыто местонахождение пропавшего без вести заслуженного артиста РФ Евгения Важенина

Без вести пропавший в Новосибирске заслуженный артист России Евгений Важенин самостоятельно вернулся домой и вышел на связь с близкими.

Как пишет mk.ru, в настоящее время 77-летний Евгений Иванович находится в своей квартире.

Отмечается, что актер пребывает в добром здравии, однако он отказался пояснить, почему не выходил на связь с родственниками и где был все это время.

Ранее дочь Важенина рассказала, что Евгений Иванович находился на даче, где гулял с собакой. В последний раз разговаривала с отцом по телефону вначале лета, после чего пропал. Наследница артиста обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Евгений Важенин снимался в фильмах «Улыбка», «Попутчик», «Шкварки», «Хрусталев, машину», «Трудно быть богом». Также являлся ведущим актером Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». В 2023 году он вышел на пенсию.

Также сообщалось, что Следственный комитет принял к рассмотрению заявление родственников Евгения Важенина.