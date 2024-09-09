Не видели несколько месяцев: родственники пропавшего 77-летнего актера Евгения Важенина обратились в СК

Следственный комитет принял к рассмотрению заявление родственников заслуженного артиста РФ Евгения Важенина. Он перестал выходить на связь. Последний раз его видели несколько месяцев назад, передает mk.ru.

Журналистам удалось связаться с близкими 77-летнего актера. По их словам, последний раз Важенин разговаривал по телефону вначале лета. С тех пор от него ничего не слышно.

Евгений Иванович находился на даче, где гулял с собакой. Об этом рассказала дочь актера. Также корреспондентам удалось связаться с женой Важенина. Она заявила, что супруг якобы находится в больнице, но пока подтвердить эту информацию не удалось. В связи с этим наследница артиста обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В 1971 году Важенин окончил Новосибирское театральное училище, а в 1986 году — ГИТИС. Работал в нескольких театрах страны, а также снимался в кино. Например, актера можно увидеть в таких фильмах, как «Улыбка», «Попутчик», «Шкварки».

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