«Выше меня на три головы»: фигуристка Гребенкина рассказала о девушке 14-летнего сына

Фигуристка Анастасия Гребенкина рассказала о девушке ее 14-летнего сына Ивана. В беседе с mk.ru она заявила, что возлюбленная наследника занимается гольфом, как и он.

Спортсменка поделилась переменами, которые произошли в жизни ее семьи. Как оказалось, у Ивана случилась юношеская любовь. Он сразу познакомил девушку с мамой, и она была не разочарована. Как оказалось, подросток и его избранница занимаются гольфом, а встретились на тренировке.

«Мы поехали на спортивные сборы, где и познакомились, - уже не было выбора (улыбается). Так что мы знаем друг друга, любим, ценим. Очень хорошая девочка, сразу мне понравилась», – рассказала Гребенкина.

По словам женщины, главное – чтобы сын был счастлив и доволен. Но парень решил не идти по стопам мамы, поэтому в фигурном катании его не увидят. Звезда пояснила, что его не привлекает этот вид спорта, но есть еще одно «но».

«Он уже выше меня на три головы. Он очень высокий — 185, а ему только 14 лет», – объяснила спортсменка.

Журналисты поинтересовались, дорого ли обходятся родителям занятия гольфом. Но Анастасия уточнила, что сын ходит в спортшколу, где занятия бесплатные. Правда, приходится платить за дорогое оборудование.

«А вообще у него начались уже другие увлечения – появилась девушка», – добавила Гребенкина.

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