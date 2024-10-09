«Готова стать бабушкой»: Ирина Дубцова рассказала о будущей помолвке сына

Ирина Дубцова рассказала, что станет хорошей свекровью после свадьбы сына. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

В Сети обсуждают возможную скорую свадьбу сына Ирины Дубцовой Артема и ее избранницы Тони Худяковой. Недавно молодой человек подарил девушке роскошное кольцо Cartier.

По словам Ирины Дубцовой, она не любит рассказывать о новых отношениях сына.

«Обожаю эту парочку! Мы познакомились семьями, но больше никаких подробностей. Однажды они вам сами обо всем расскажут. Стараюсь не лезть в их личную историю отношений», — заявила она.

При этом певица уже готова стать свекровью и даже бабушкой.

«Думаю, я буду хорошей свекровью. Я не мамочка-наседка, которая будет опекать своего сына и пилить невестку из-за ерунды. Стать бабушкой готова, я просто обожаю малышей», — добавила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Ирина Дубцова рассказала, когда раскроет свою личную жизнь.