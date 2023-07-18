Выселили из квартиры: всплыли подробности об исчезновении любимой модели Вячеслава Зайцева

Бывший манекенщик Вячеслава Зайцева Эдуард Кривенко решил найти любимую модель дизайнера, Леку Миронову. Об этом сообщает StarHit.

40-летний Эдуард Кривенко пришел в эфир телепрограммы «МАЛАХОВ». Там он рассказал, что ранее посещал Дом моды Вячеслава Зайцева, желая найти сына модельера для одного важного разговора. Эдуард хотел предложить Егору вместе заниматься наследием кутюрье, но получил отказ.

Тогда Кривенко вспомнил про любимую модель и главную музу Зайцева, Леку Миронову. Он хотел обратиться к ней за помощью в вопросе наследства, однако пару лет назад Миронова исчезла. Она жила на Ленинградском проспекте в самом центре Москвы, но теперь квартирой владеет Никас Сафронов.

Как передают соседи, Лека долгое время не выходила из дома. Кто-то даже предположил, что она умерла от одиночества. Поиски Мироновой привели экс-манекенщика на кладбище в Щелково. Там Эдуард встретил одного из поклонников творчества великого модельера и узнал от него, что Лека Миронова жива. Обосновалась она где-то на окраине Москвы.

Почему известная модель съехала из квартиры и пропала из поля зрения, не может сказать никто. Помочь Эдуарду в поисках решил сам Андрей Малахов.

«Если вы знаете что-либо о Леке Мироновой, в какой психиатрической больнице, на какой окраине находится любимая модель Вячеслава Зайцева, пожалуйста, сообщите в редакцию программы «МАЛАХОВ», – цитирует ведущего StarHit.

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