«Мы не вылечились»: Виктор Рыбин признался, что они с Натальей Сенчуковой продолжают борьбу с раком

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена, певица Наталья Сенчукова продолжают борьбу с раком кожи. По словам музыканта, после нескольких лет ремиссии им вновь потребовалась медицинская помощь.

«Да нифига мы не вылечились! Наташа вон полтора месяца назад операцию на ноге перенесла, удалили ей небольшую базалиому. Сейчас восстанавливается, рана до сих пор не зажила, надрез был глубокий», - приводит Леди Mail слова Рыбина.

При этом он подчеркнул, что у их болезни неагрессивный тип, поэтому сильно жизнь она не портит.

Как отметил солист «Дюны», он также столкнулся с базалиомой, но попытался избавиться от нее самостоятельно. В итоге все равно пришлось обращаться к врачу, так как начались осложнения.

«У меня недавно вылезло одно, так я крем купил и им сжег эту болячку: онколог мой меня за это чуть не убил, так орал! … Но я этой болячки не боюсь — в наше время и пострашнее есть», — заверил Виктор.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорары Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Он назвал семейную пару замечательным тандемом и отметил, что ценник на концерты звездных супругов в настоящий момент адекватный - от 450 до 600 тысяч рублей за часовую программу.