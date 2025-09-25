«Вырвать себе глаз»: Вика Цыганова дала совет Егору Криду после скандального концерта

Рэпер Егор Крид не так давно прогремел с концертом в «Лужниках», где представил юным фантам откровенный номер с танцовщицей. После этого некоторые из артистов поддержали коллегу, а кто-то, наоборот, упрекнули его в излишней откровенности. Так или иначе, скандал вокруг этой ситуации был. Певица Вика Цыганова в беседе с «Абзацем» дала совет артисту, как избавиться от последствий опрометчивого поступка.

Исполнительница напомнила, что соблазнение — это страшный грех, за который следует вырвать себе глаз. Однако, по словам Цыгановой, никто не просит поступать Егора следующим образом. Артистка считает, что ее молодой коллега может просто обратиться к церкви и таким образом заслужить расположение людей вокруг.

«В Евангелии сказано, что если ты соблазнился, то можешь вырвать себе глаз. Никто его, конечно, не заставляет это делать. Но он должен задуматься о спасении своей души. Ему стоит обратиться к Церкви, если он хочет говорить о ценностях и нести что-то в массы. Так к нему и люди потянутся», — заявила Цыганов.

Ранее сообщалось, что рэпер подарил квартиры двум семьям. Это произошло прямо во время концерта в Серпухове.