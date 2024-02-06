«Вырвались из зимы»: Юлия Пересильд и Михаил Тройник отправились на отдых

Актриса Юлия Пересильд, которая не любит афишировать личную жизнь, встречается с коллегой Михаилом Тройником уже несколько лет. Недавно звезда сериала «Иванько» поделился в соцсети фото с возлюбленной на отдыхе за границей. Об этом пишет «Центральная служба новостей».

Выяснилось, что влюбленные отправились в долгожданный совместный отпуск на Хайнань. Михаил Тройник поделился серией романтических фото с Юлией Пересильд, сделанных в провинции Китая.

«Мы вырвались из зимы на Хайнань. И вот первый фоторепортаж», — подписал пост актер.

На кадрах Юлия Пересильд запечатлена без макияжа. Пара успела посетить местные достопримечательности и прогулялась по пляжу. Однако артисты не стали раскрывать, на какой срок они приехали на отдых. Кроме того, не уточняется, с кем в Москве остались дочери Юлии Пересильд от режиссера Алексея Учителя.

Напомним, Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемочной площадке фильма «Вызов» и долгое время держали свои отношения в тайне. В Сети периодически ходили слухи о тайной свадьбе пары, однако подтверждений этой информации не было.

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