«Вырвали клок волос, на шее следы кровавые»: Гусева едва не погибла от рук разъяренной толпы

На данный момент Екатерина Гусева – успешная и востребованная в отечественном кинематографе актриса, воплощающая на экране самых разных героинь. Однако еще только на заре карьеры она едва не погибла, и первая роль в фильме могла стать для нее последней. А все из-за разъяренной массовки, которую набрали не из актеров, а из обычных людей.

Артистка призналась, что во время съемок «Змеиного источника» действительно впервые серьезно забеспокоилась за свою жизнь. В проекте ей достался образ преступницы, и народ, настроенный режиссером, в какой-то момент настолько поверил в это, что был готов растерзать ее.

По словам Екатерины, ее буквально спас партнер Дмитрий Марьянов. Он принял весь удар на себя. Оба на тот момент испытывали настоящий ужас. «Слышу треск — рукав у Диминой куртки оторвали, визг — вырвали клок его волос, смотрю — на шее следы кровавые проступили от ногтей накинувшихся на него людей», - рассказала Гусева «Каравану историй».

В итоге все завершилось без смертей благодаря Ольге Остроумовой, игравшей в фильме директора школы. Она смогла утихомирить толпу, прикрикнув. Так удалось миновать опасность.

Ранее о риске смерти на съемках киноленты рассказал актер Владимир Машков.