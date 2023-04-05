«Был подготовлен, но не рассчитал»: Машков заговорил о потере рук и коленей

Владимир Машков за свою актерскую карьеру сыграл в десятках успешных проектов. Он берется за самые разнообразные роли, для которых приходится долго и упорно готовиться, изучать специфику той или иной профессии, но в этом артист видит свое предназначение и интерес. Порой он даже отказывается от дублеров и выполняет все трюки на съемках сам, несмотря на то, что это бывает крайне опасно.

В новом интервью Машков признался, что его желание максимально «срастись» со своим персонажем, однажды чуть не стоило ему жизни. Это произошло во время работы над фильмом «Край». По сценарию его герой должен был плыть в ледяной горной реке, и для этого даже подобрали профессионального каскадера. Вот только Владимир Львович захотел сделать все самостоятельно.

Актер был подготовлен, но не рассчитал свои силы. В итоге съемки чуть не обернулись трагедией. Если бы вовремя не закинутая в воду веревка, Машков бы точно не смог выбраться из воды. Однако рискуют артисты не только в экстремальных условиях, а всегда.

«Если вы видите в кино, что кто-нибудь падает на асфальт, на пол, знайте - это всегда травма, всегда! И у этого артиста уже нет рук, коленей... В какой степени он отбил их, это следующий вопрос, но, если вы видите правдоподобное падение, человек травмирован. Такова специфика профессии», - поделился актер с изданием «7Дней.ru».

Напомним, что уже в конце апреля в большой прокат выходит новый фильм «Вызов», в котором Владимир Машков сыграл одну из главных ролей. Главная особенность кинокартины в том, что она снималась в космосе. По признанию артиста, он с большим энтузиазмом принял предложение об участии в проекте, так как эта он удивительный и по масштабу, и по идее, и по сверхзадаче.

Ранее о фильме на МКС высказалась Агата Муцениеце. Она рассказала, что хотела бы сняться в нем, чтобы побывать в космосе и убедиться, что Земля действительно круглая.