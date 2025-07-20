Вырвала из лап вороны: Азиза чудом спасла белоснежного котенка

Несколько лет назад певица Азиза переехала за город вдали от московской суеты. На участке артистки живут несколько породистых собак. Недавно у финалистки шоу «Суперстар!» появился еще один питомец — котенок, которого она спасла от вороны.

Однажды питомцы Азизы начали заливисто лаять. Взбудораженная певица выбежала на участок и буквально лишилась дара речи. Одна из ворон схватила котенка, собаки звезды увидели это и кинулись за ней. В итоге птица от испуга выронила животное.

«Когда я выскочила на улицу, увидела, что сидит белоснежный котенок, а вокруг него — мои собаки. Все растерянные: не знают, что делать. Я сразу схватила котенка, и домой», — поделилась певица историей спасения с mk.ru.

Недолго думая, артистка решила оставить его себе. Котенок оказался девочкой, и звезда выбрала для малышки интересной имя — Моника Беллуччи.

Певица уверена: появление белого котенка в доме — хороший знак. По словам Азизы, белая кошка является символом целительства, а себя знаменитость называет «целителем душ человеческих». Исполнительница признается, что быстро нашла общий язык в Моникой, и она уже «стала настоящей леди».

Ранее Сергей Соседов поддержал Азизу в скандале с Лерой Кудрявцевой на шоу «Суперстар!» Телеведущая публично обвинила певицу в запугивании членов жюри и съемочной группы. В итоге Азиза заняла лишь третье место несмотря на то, что была лидером шоу.