«Абсурд и нонсенс»: Сергей Соседов оскорблен итогами шоу «Суперстар»

Финал шоу «Суперстар» обернулся скандалом. В проекте победила Ксения Георгиади, а певица Азиза опустилась из лидеров на третье место. Артистку обвинили в запугивании съемочной группы проекта. С волной критики на исполнительницу обрушилась Лера Кудрявцева. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что с Азизой поступили очень некрасиво.

Экс-ведущий шоу «За гранью» отметил, что не принимает результаты этого сезона «Суперстар». Критик назвал поведение членов жюри неэтичным и непрофессиональным.

По словам Сергея, сама Кудрявцева признала шикарные вокальные и артистические данные Азизы. Но блондинка обиделась на певицу из-за гневных сообщений, которые та ей якобы присылала в три часа ночи. Соседов уверен: нельзя занижать баллы за плохое поведение. Он привел в пример ситуацию в школе, когда ученик блестяще ответил у доски, но получил несправедливую оценку из-за плохого поведения на перемене.

«Это абсурд и нонсенс: такое недопустимо. Получился некрасивый финал. И победа Ксении Георгиади оказалась смазанной. Это неубедительная победа! Из-за плохого поведения Леры тень легла, в общем-то, и на Ксению», — заявил критик mk.ru.

Соседов признался, что спорил с Лерой и пытался доказать свою позицию, но при монтаже его речь вырезали. Музкритик поздравил Ксению после проекта с победой, хоть и не считает ее выигрыш чистым. Также он поговорил с Ритой Суханкиной, Азизой, костюмерами. Но из руководства к Сергею никто не подошел.

Телеведущий опроверг слова о том, что Азизу все боятся на проекте. Он назвал такие заявления «смешными» и назвал их «чушью собачьей».

Напомним, Лера Кудрявцева обвинила певицу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая заявила, что артисты и на сцене, и в жизни должны вести себя достойно.