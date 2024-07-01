Выручка шоу Ильи Авербуха за год упала на 200 млн рублей

Выручка от ледовых шоу фигуриста и хореографа Ильи Авербуха упала на 200 млн рублей за год, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Согласно данным из последних налоговых отчетов артиста, выручка принадлежащей ему компании, занимающейся постановкой концертов, снизилась за год с 691 млн рублей до 499 млн рублей.

Прибыль также сократилась вдвое - с 35 млн рублей до 17 миллионов. Также у компании обнаружили задолженность по налогам на 40 тысяч рублей.

Также Аверхбух прокомментировал в понедельник, 1 июля, презентацию афиши дебютного авторского ледового шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Шоу пройдет в Казани 29 и 31 августа и будет иметь название «Хранители времени». «Прекратите уже, не трогайте Алину. Презентовала и презентовала. Хорошо, посмотрим. Удачи Алине», — заявил Авербух в разговоре с Sport24.

Ранее мы сообщали, что Илья Авербух купил матери квартиру в «месте силы», которое он любит с детства. Квартира расположена в районе поселка Партенит в Крыму, куда они вместе раньше ездили отдыхать «дикарями».