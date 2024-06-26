«Ей там очень нравится»: Илья Авербух сообщил, что подарил матери квартиру

Серебряный призер Олимпийских игр, продюсер ледовых и спортивных шоу Илья Авербух заявил, что купил матери квартиру в «месте силы», которое он любит с детства. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Просто такая генетика».

«Мама большей частью живет в Крыму, ей там очень нравится. У нее там есть квартира, которая находится недалеко от Медведь-горы», - поделился фигурист.

Продюсер признался, что в детстве они с матерью часто ездили в Крым дикарями. Особенно им понравился Партенит.

«Это такое место силы, я обожал его. И квартира там - был мой подарок маме», - отметил Авербух.

Серебряный призер Олимпийских игр добавил, что часто посещает Крым, поскольку на полуострове у него находятся две школы фигурного катания – в Евпатории и в Симферополе.

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