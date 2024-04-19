Выручка компаний Полины Гагариной за год выросла на 254 млн рублей

Три компании певицы Полины Гагариной увеличили выручку на 254 млн рублей. Это следует из ее налоговой декларации по доходам.

Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Певица владеет тремя фирмами, занимающимися рекламой и деятельностью в сфере исполнительских искусств.

Так, компания «Полина Гагарина» увеличила выручку со 151 млн до 215. Фирма «Гагараэвент» - с 54 млн до 206 млн, а «Джейси-Гагараком» - с нуля до 38 млн. Отмечается, что чистая прибыль составила 37 млн.

Ранее стало известно, что бывшая жена певца Григория Лепса Анна Шаплыкова заработала на ювелирном бизнесе 3,3 млн рублей за год. Фирма, о которой идет речь, была оставлена ей супругом при разводе. Выручка бренда за 2023 год составила 40 млн, годом ранее она была 31 млн.