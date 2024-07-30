«Вокальные данные хромают»: продюсер отреагировал на исполнение Козловским песни Пугачевой

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что актер Данила Козловский на спектакле в Юрмале исполнил песню Аллы Пугачевой. Его слова приводит сайт «Страсти».

Известно, что звезда фильма «Легенда № 17» в Юрмале после окончания моноспектакля «Фрэнк», где он сыграл главную роль, спел песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Примадонна в этот момент находилась в зале среди зрителей.

Как признался шоумен, Козловский является талантливым артистом, однако для качественных выступлений на музыкальной сцене ему необходимо поработать над своими вокальными данными.

«Безусловно, он талантливый, востребованный артист, актер. В данном случае сейчас поют все, кому не лень: актеры, режиссеры театральные и тому подобное. Говоря о его вокальных данных, я как продюсер должен отметить, что данные у него хромают. То есть, если он хочет заниматься хорошо и, соответственно, выступать, петь, да, именно как певец, то, я думаю, нужно будет работать ему над этим. <…> Творческий человек — творческий во всем, поэтому он может себя позиционировать как певец, как акте, артист любого жанра и, соответственно, какие-то творческие вбросы в любом случае делать. Но дело в том, что здесь нужно всегда определяться, чем ты будешь заниматься», — заявил Дворцов.

Продюсер также допустил, что Козловский вовсе не случайно спел композицию Примадонны в Латвии.

«Он сделал небольшой вброс на сцене в адрес Аллы Пугачевой. Ну, немножко подлизался он к Алле Борисовне. Мы понимаем, что он хочет быть в ее кругах, хочет быть любимчиком, да и не исключено, что она его протащила бы в музыкальную индустрию, чтобы он там стал востребованным», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что актриса Чулпан Хаматова отказалась подходить к Козловскому после моноспектакля в Юрмале.