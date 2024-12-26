Выручка агентства актрисы Олеси Судзиловской составила 12 млн рублей

Стала известна выручка агентства, учредителями которого являются актриса Олеся Судзиловская и ее муж Сергей Дзебань. Компания, связанная с арендой и управлением недвижимостью, принесла за последний год 12 млн рублей.

Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Финансовая отчетность компании попала в распоряжение издания. Из нее следует, что за последний год выручка достигла 12 млн, а чистая прибыль – 2,2 млн.

Отмечается, что доли обоих супругов находятся под обременением. Источник не исключает, что это связано с решением суда, когда с компании взыскали 462 тыс. 512 рублей в связи с задолженностью по договору аренды земли.

Ранее Судзиловская оправдалась за прозрачное платье с вышивкой в виде рыб на ММКФ. Актриса отметила, что наряд «наделал шума».