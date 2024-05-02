Олеся Судзиловская оправдалась за прозрачное платье на ММКФ, которое назвали пеньюаром

Актриса Олеся Судзиловская заявила, что ее образ, созданный для церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ), «наделал шуму». Напомним, знаменитость появилась в прозрачном платье с вышивкой в виде рыб.

Актриса написала в соцсетях: «Сколько же шуму наделал выход в светло-бежевом платье с роскошными, вышитыми шелком черными рыбами и черным декором на шее».

Судзиловская поблагодарила создателей наряда и украшения.

При этом поклонники раскритиковали прозрачное платье актрисы. Они писали, что наряд «ужасный» и похож на «старую тюль грязного цвета». «Не носите больше такие платья», «Это же пеньюар», «Ничего красивого», - отмечали в Сети.

49-летняя актриса признавалась, что не боится смелых нарядов. Она довольна фигурой и уверена в себе. Артистка почти ежедневно посещает спортзал и видит результаты труда.

Судзиловская замужем за бизнесменом, с которым воспитывает двоих сыновей. Младшему ребенку 8 лет.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова оценила внешность актрисы.