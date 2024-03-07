«Вырубился»: Орбакайте снова попала в неприятную ситуацию на концерте

Певица Кристина Орбакайте рассказала о выключении звука на своем концерте. Дочь Аллы Пугачевой взяла слово после скандальных заявлений матери, но не прокомментировала ее поведение. Вместо этого она рассказала о своем выступлении.

Напомним, что Народная артистка устроила разборки со Стасом Михайловым, высказывание которого ей не понравилось. А в процессе выяснения отношений Алла Борисовна сказала о том, что «нормальные» люди в Россию не возвращаются. Многие посчитали это камнем, который она бросила в огород собственной дочери, выступающей в России.

Через несколько часов после того, как Пугачева в очередной раз упрекнула бывших соотечественников, Орбакайте вышла на связь с фанатами.

Она поделилась отчетом о своем прошедшем на днях выступлении в столичном ресторане. Концерт прошел не так гладко, как хотелось бы — певицу подвела аппаратура. То выключался микрофон, то сбоил весь звук. Кристина смогла достойно выйти из ситуации: пела без минуса под аплодисменты гостей мероприятия.

«Когда вырубился звук на концерте, поем с любимыми зрителями», – поделилась артистка в соцсетях.

СМИ пишут, что на выступлении Кристина исполнила несколько песен из репертуара Пугачевой.

Ранее стало известно, почему Кристина Орбакайте не смогла повторить успех Аллы Пугачевой. Шоумен Стас Барецкий считает, что артистке не хватило для этого таланта. Он высказался о дочери Примадонны и назвал ее «негениальной» певицей.