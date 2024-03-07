«Негениальная певица»: почему Орбакайте не смогла повторить успех Пугачевой

Дочери Алле Пугачевой Кристине Орбакайте не удалось повторить успех матери. Шоумен Стас Барецкий считает, что артистке не хватило для этого таланта.

Барецкий назвал Орбакайте талантливым человеком, но гениальной ее назвать нельзя, считает он.

«Не гениальная певица с гениальными возможностями, конечно же, но человек трудолюбивый, целеустремленный. Ну, не в маму, не такие вокальные данные, об этом и раньше говорили», — цитирует Барецкого NEWS.ru.

Шоумен предложил Орбакайте петь у него на бэк-вокале. Он заявил, что вскоре выпустит новый альбом в стиле шансон.

Ранее продюсер Дворцов заявил, что вскоре Кристина Орбакайте завершит карьеру. Слова ее матери Аллы Пугачевой о том, что «нормальные люди» не приезжают в Россию, показали: артистка прибыла из корыстных целей – заработать и вернуться обратно в США. Дворцов уверен, что Примадонна своими словами «подставила дочь».