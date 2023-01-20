Выросшая в нищете Кристина Асмус подарила дочери стрижку на день рождения

Актриса Кристина Асмус сообщила, что подарила дочери стрижку в ее день рождения. Она привезла девочку в салон с закрытыми глазами.

«Я поняла, что лучшим подарком ей на день рождения будет именно стрижка», - говорит о подарке Асмус.

По ее словам, девочка мечтала о смене имиджа и была счастлива увидеть каре на голове.

«Стригли Настю спиной к зеркалу, итог она увидела уже в конце», - поделилась подробностями Асмус.

К счастью, стрижка стала не единственным подарком от мамы. Актриса проподнесла дочери «кучу всего».

Ранее Асмус рассказывала о бедном детстве: жизни в комумналке и донашивании одежды за сестрой. Несмотря на нынешнюю популярность, до сих пор у актрисы нет своего жилья. При этом бывший муж Гарик Харламов говорил, что после развода оставил актрисе «облеванный» и «обоссанный» дом.