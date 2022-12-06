Гарик Харламов оставил Кристине Асмус «облёванный» и «обоссанный» дом

Юморист и телеведущий Гарик Харламов привел малоприятные подробности жизни с актрисой Кристиной Асмус. Однажды его стошнило у двери в туалет – комик всё убрал, но знает ли бывшая жена, что ей достался «облеванный, обоссанный» дом, остается только гадать.

Харламов рассказал, что во сне отлежал руки, и встал с постели, чтобы пройти в туалет. Однако открыть дверь у него не получилось – юмориста стошнило мимо унитаза.

«Обоссался, блеванул… Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», — сказал Харламов, сделав акцент на имени жены и, видимо, желая задеть актрису.

Ранее Харламов объявил об уходе с поста ведущего Comedy Club. Поклонники были шокированы этой новостью. Харламов после увольнения вышел на связь из санатория. Фанаты даже предположили, что ему потребовалось лечение из-за нервной работы.