Выросла красавицей: Надежда Михалкова вывела в свет дочь, которую много лет скрывала

Актриса Надежда Михалкова перестала скрывать внешность дочери от режиссера Резо Гигинеишвили. Она появилась с повзрослевшей наследницей на дне рождения своего отца Никиты Михалкова. Фото были опубликовали в Сети.

О том, как выглядит внучка режиссера, знают немногие. Дело в том, что ее снимки редко выкладывают в соцсетях, да и на кинопремьеры она не приходит. Ее мама тоже последний год практически не выходила в свет, поэтому их появление на празднике Михалкова не осталось незамеченным.

Поклонники актрисы отметили, как подросла 13-летняя Нина, сейчас она уже почти ростом с маму. В Сети обсуждают, что она стала настоящей красавицей. Кроме того, некоторые подчеркивают, что она теперь больше похоже на звездную родительницу, хотя раньше была копией отца.

К слову, для семейного праздника Нина выбрала голубую рубашку в пижамном стиле и свободные брюки. А Надежда Михалкова была в бордовом кожаном костюме.

Напомним, что родители Нины расстались в 2017 году. Они были вместе семь лет. После развода режиссер переехал в Грузию.

Ранее Надежда Михалкова сыграла в новом фильме «Смешарики».