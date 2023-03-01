«Выросла какая-то хрень»: Алексей Чумаков выразил отношение к дочери от Юлии Ковальчук

Певец Алексей Чумаков рассказал о пятилетней дочери Амелии, которую вместе с супругой Юлией Ковальчук скрывает от посторонних глаз. Артист признался, что души не чает в ребенке, и с улыбкой описал девочку фразой «выросла какая-то хрень».

Фотографий ребенка нет в соцсетях звездной пары, дочь не берут на красные дорожки. В октябре этого года ей исполнится шесть лет.

Чумаков признался, что горд дать жизнь человеку. Певец удивляется тому, что каждый от рождения имеет свой набор качеств.

О пятилетней девочке он говорит так: «Выросла какая-то хрень, которая в лицо говорит мне: «Папа, ну хватит!».

Певец уже начал переживать за будущее дочери и признался в ненависти к ее будущему супругу.

«Я ее мужа уже ненавижу, хотя я вообще не ревнивый», - сказал он.

Чумаков рассуждает, что, возможно, стоило становиться оцтом раньше. Но, с другой стороны, его отношение к этому было бы иным, добавил исполнитель.

Ранее мать девочки певица Юлия Ковальчук призналась, что дочь своими разговорами довела ее до слез.