Вырос в многодетной семье: с кем встречается старшая дочь Анны Седоковой Алина Белькевич

Старшая дочь певицы Анны Седоковой Алина Белькевич встречается с уроженцем Москвы Яном Блохиным. Ему 22 года, как и девушке, вырос в многодетной семье.

Другую информацию о личности парня приводит Super.ru.

По данным источника, возлюбленные встречаются несколько месяцев. В мае Ян посетил выпускной Алины. Отмечается, что в соцсетях Блохин указал Москву как место рождения. Парень живет на две страны – в России и США, увлекается спорткарами, посещает автомобильные выставки. Еще одно увлечение Блохина - 3D-моделирование и AR-технологии.

Ян родился в многодетной семье – у него есть сестра и брат, оба младше. В 2023 году мама Яна Елена Блохина намекнула на развод с отцом. В 2024-м Мосгорсуд вынес решение о расторжении брака.

Известно, что отец Блохина владеет крупным бизнесом, является соучредителем двух компаний. Мать Яна тоже занимается предпринимательством.

Седокова родила дочь Алину в браке с футболистом Валентином Белькевичем. В возрасте года родители девочки развелись. До Яна дочь певицы встречалась с автогонщиком Александром Варданяном.

Ранее сообщалось, что Седокова снялась с букетом роз от тайного поклонника.