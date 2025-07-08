Намекает на новый роман: Анна Седокова удивила огромным букетом роз от тайного поклонника

Певица Анна Седокова намекнула на новый роман после смерти бывшего мужа. В личном блоге экс-солистка группы «ВИА Гра» показала роскошный букет от тайного поклонника.

На опубликованных фото Анна Седокова позировала дома в ярком оранжевом костюме с глубоким декольте. Артистка снялась с огромной корзиной белых роз, но не стала раскрывать, от кого подарок.

Впервые слухи о новом романе певицы появились всего через несколько месяцев после гибели Яниса Тиммы. Анне Седоковой приписывали отношения с Анатолием Тимощуком, но та быстро опровергла эту информацию, опубликовав фото с женой футболиста. Бывшая солистка «ВИА Гры» отметила: «Прочитав очередные новости о моем новом выдуманном романе, в этот раз я даже удивилась».

Недавно Анну Седокову снова заподозрили в отношениях. На этот раз ее предполагаемым избранником назвали Юрия Киселева (ЮрКисс), который младше артистки на 15 лет. Как утверждалось, пару заметили вместе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Напомним, певица трижды была замужем, у нее трое детей. Самой яркой стала ее история любви с Янисом Тиммой, которая закончилась трагически. Баскетболист скончался в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. После смерти спорстмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к трагедии.

Ранее Анна Седокова пожаловалась на травлю после возвращения к обычной жизни после смерти экс-супруга: «Люди раздают советы, как надо скорбеть. Но я знаю: он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой».