55-летняя Татьяна Буланова заявила, что молодой муж предлагал усыновить ребенка

Певица Татьяна Буланова счастлива в браке с предпринимателем Валерией Рудневым, несмотря на 19-летнюю разницу в возрасте. Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что обсуждала с мужем возможность усыновления ребенка.

«Такой вариант мы тоже с мужем обсуждали – он, кстати, его предложил. Для меня тоже нет особой разницы, я родила ребенка или другая женщина, – чужих детей, как говорится, не бывает. Поэтому мы этот способ стать родителями не исключаем», – рассказала 55-летняя Татьяна в интервью Леди Mail.ru.

При этом певица подчеркнула, что это очень ответственное решение, поэтому она пока его обдумывает.

Вместе с тем, она напомнила, что у Валерия пока нет детей, поэтому она не может отказывать ему в таком праве. Артистка рассчитывает на рождение генетически родного ребенка.

«У меня на подобный случай все припасено, так сказать», – поделилась звезда.

У Татьяны уже есть дети – 31-летний Александр и 17-летний Никита.

Ранее Татьяна Буланова заявили, что не знает, сколько зарабатывает ее муж. По заверению артистки, в их союзе царит гармония и взаимопонимание.