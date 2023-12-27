Вырезаны из эфира: краснодарцам не покажут концерты Лолиты, Киркорова и Билана

Директор телекомпании «Краснодар» Максим Жмутский заявил, что из новогодних эфиров решено «вырезать некоторых особо отличившихся звезд». Речь идет о тех исполнителях, кто принял участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Жмутский выразил надежду, что зрители солидарны с решением руководства.

«Кто бы там как не извинялся, но видеть их у нас на телеканале в эти праздничные дни желания никакого нет», - сказал он.

Известны имена музыкантов, которых вырезали их эфиров. Это артисты Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан и другие.

Напомним, вызвавшая резонанс вечеринка состоялась 20 и 21 декабря. Ее посетили многие российские звезды. На мероприятии был объявлен дресс-код – требовалось прийти в голом стиле. Сама Ивлеева была в нижнем белье и с украшением на пояснице стоимостью 23 млн рублей.

После мероприятия его участников стали удалять из новогодних эфиров. На Ивлееву подали в суд. Киркоров исчез с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все», который планируют показать на ТНТ 31 декабря.