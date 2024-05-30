«Вырезали огромный кусок мозга»: наблюдавший Заворотнюк профессор рассказал о лечении актрисы за границей
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Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк долгое время было не таким плохим. Об этом рассказал наблюдавший ее профессор, академик РАН Петр Чумаков.
Он сообщил о двух операциях Заворотнюк и двух рецидивах. После лечения за границей шансов у актрисы оставалось немного – тогда семья обратилась в Институт онкологии в Петербурге.
Там для Заворотнюк изготовили индивидуальную вакцину – по словам специалиста, это дорогая процедура. Средство создавали на основе ее раковых клеток.
Заворотюк удаляли новообразование, проводили химиотерапию, хотя при глиобластоме клетки «прорастают как спрут».
«Это удивительно, но у Анастасии действительно долгое время все было не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме», - рассказал он изданию «Свободная пресса».
Болезнь изменила актрису, говорит Чумаков. Хотя лично он не видел Заворотнюк, специалист понимает: актриса не ходила сама, передвигалась в каталке.
«Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим», - отметил Чумаков.
Ранее певица Ольга Орлова рассказала, что приезжала в больницу к Заворотнюк. По ее признанию, это было большоя тайной.