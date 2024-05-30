«Это большая тайна»: подруга Фриске Ольга Орлова приезжала в больницу к Заворотнюк

Певица Ольга Орлова рассказала, как приезжала в больницу к Анастасии Заворотнюк. 30 мая стало известно о смерти актрисы, которая пять лет боролась со страшным заболеванием – раком мозга. Такой же диагноз был у подруги Орловой – певицы Жанны Фриске.

Орлова пришла в студию программы «МАЛАХОВ» и рассказала, что познакомилась с Анастасией во время ее болезни. Она помогала ей в трудные минуты.

«Это большая тайна, но я приезжала в больницу», – призналась звезда.

Певица отметила, что ей раздался звонок от Петра – мужа артистки. Он попросил приехать посоветоваться, она ответила согласием.

«Анастасия тогда спросила, куда направляется муж, и решила поехать с ним. Так мы и встретились, пообщались. С тех пор и были на связи», — поделилась Ольга.

Звезда считает, что уже стала «профессором» по части данного заболевания, так как поддерживала свою подругу Жанну Фриске. Орлова рассказала, что до пандемии регулярно бывала у Заворотнюк и оказывала помощь.

«Все делалось в строжайшей тайне, а семья смогла выстроить лечение таким образом, что никто ни о чем не знал», — объяснила артистка.

Ольга заявила, что за время лечения никто не смог сделать ни одного фото больной Анастасии, за что она благодарит персонал и врачей.

«Ни разу ни один человек не показал ни одного фото. Даже тех, кто приезжал туда, никто не мог снять. Это круто», – добавила она.

Орлова вспоминала, что Заворотнюк произвела на нее впечатление. Она отметила простоту и чувство юмора актрисы.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске пробовались на одну роль в сериал «Моя прекрасная няня». Продюсер ситкома раскрыл, почему был сделан такой выбор.