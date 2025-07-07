Выпускник «Фабрики звезд» Бикбаев займет должность худрука Театра «На Покровке»

Выпускник популярного проекта «Фабрика звезд» Дмитрий Бикбаев займет должность художественного руководителя Театра «На Покровке». О кадровых назначениях в учреждении сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин в Telegram-канале.

Так, художественным руководителем станет Дмитрий Бикбаев – молодой, но уже зарекомендовавший себя режиссер. Он вошел в кадровый резерв по итогам конкурса «Таланты», а его работа с культурным пространством «Арт-платформа» получила признание у москвичей.

Директором театра назначен Алексей Родин – опытный управленец с более чем 15-летним стажем руководства московскими культурными учреждениями.

«Желаю новым руководителям вдохновения и успешного развития вверенных им театров!» – добавил Алексей Фурсин.

Ранее другой выпускник «Фабрики звезд», певец Влад Соколовский признался, что не жалеет о распаде группы «БиС». Напомним, что он выступал в дуэте с Дмитрием Бикбаевым.