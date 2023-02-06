Выпускницу «Фабрики звезд» толкнули в яму и закидали камнями

Певица, выпускница «Фабрики звезд-7» Корнелия Манго рассказала о пережитых в школе издевательствах из-за темного цвета кожи. В начальной школе ее толкнули в яму и начали забрасывать камнями.

Артистка с яркой внешностью призналась, что в детстве «была тихоней», а за пределами школы ее часто обижали.

«Какие-то старшеклассники толкнули меня в яму и начали закидывать камнями», - вспомнила певица.

В тот момент к ней на помощь пришел одноклассник. Он побежал к маме Манго и сообщил о случившемся. Женщина вытащила дочь и потом искала обидчиков в школе.

После 9 класса Манго ушла в художественное училище. Там ее все время рисовали, будущая певица позировала художникам.

Ранее Корнелия Манго рассказывала о борьбе с тяжелым заболеванием.